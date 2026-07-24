GdF Roan Termoli: soccorsi in mare due diportisti alla deriva nella tempesta

Nella serata di ieri, l'equipaggio della vedetta V.2020 della Stazione Navale della Guardia di finanza di Termoli ha tratto in salvo due diportisti rimasti alla deriva a causa di unâ€™avaria al motore e all'impianto elettrico.

Durante una crociera di sorveglianza e controllo del territorio nelle acque antistanti il porto turistico di Marina Sveva (Montenero di Bisaccia), i finanzieri hanno intercettato una richiesta di soccorso radio debole e disturbata. Nonostante il mare molto mosso e le condizioni meteo in rapido peggioramento, i militari, in costante coordinamento con la Guardia Costiera di Termoli, si sono messi immediatamente alla ricerca del natante, localizzando un target radar a circa 2,8 miglia nautiche dalla costa.

Raggiunto l'obiettivo, l'equipaggio della Guardia di finanza ha individuato un natante "open" in balia delle onde, con i due occupanti in evidente stato di panico. Sotto una pioggia battente, fulmini e forti raffiche di vento, l'impossibilitÃ di effettuare un trasbordo sicuro ha richiesto una complessa manovra d'emergenza. Con notevole perizia marinaresca, i finanzieri sono riusciti a prendere a rimorchio l'imbarcazione e a trainarla fino all'interno del porto di Marina Sveva, scongiurando il peggio.

L'operazione si Ã¨ conclusa felicemente, senza danni a persone o cose, confermando il ruolo fondamentale della componente aeronavale della Guardia di Finanza, presidio costante e imprescindibile per la sicurezza della vita umana in mare e per la legalitÃ delle coste italiane.



