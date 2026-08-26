“L’artista di strada” di Enzo Delli Quadri: la libertà di vivere e scegliere la propria strada

La poesia L’artista di strada di Enzo Delli Quadri presenta la figura dell’artista di strada come simbolo di libertà, semplicità e felicità autentica. Attraverso immagini legate alla piazza, al cielo, al vento e alla folla, il poeta racconta una persona che vive senza certezze per il futuro, ma che riesce a donare agli altri emozioni e sogni. La poesia invita così a riflettere sul vero significato della ricchezza, che non sempre coincide con il denaro, ma può consistere nella libertà di scegliere ogni giorno la propria strada.

L'artista di strada

Le sue luci son le stelle

il sipario la sua mente

basta un angolo di piazza

si diverte la sua gente.

Per soffitto ha un bel cielo

ed il vento per canzone

il teatro è la sua folla

e la strada l'emozione.

Non si cura del domani

né di quanto avrà intascato.

Tien lontani gli imprevisti.

ogni soldo a lui donato

C'è chi passa, guarda, apprezza,

e chi fermo ad ascoltare;

a ciascun regala un sogno

ch'è difficile comprare.

Forse è molto più d'un re:

sa di spander libertà

anche a chi non può goderne

con la sua semplicità

Quando, poi, giunge la sera,

ripon tutti i suoi strumenti;

lui non sa dov'è la meta,

sa goder dei suoi momenti.

C'è ricchezza tanto antica

che il denar non può comprare:

poter dire, ogni mattina,

«Oggi scelgo dove andare.»

Enzo Delli Quadri

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Enzo C. Delli Quadri

Molisano di Agnone, già Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attività culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".