Quattro candeline per Francesco Leonelli, piccolo cuore nerazzurro

Oggi è un giorno speciale per il piccolo Francesco Leonelli, che compie 4 anni!

Grande festa e tanta allegria per il piccolo interista, che ha già ereditato dalla sua famiglia una grande passione per l’Inter. Una fede nerazzurra che Franco porta con entusiasmo e che, fin da piccolo, condivide con i suoi cari.

A Francesco arrivano gli auguri più affettuosi di buon compleanno da parte dei nonni Franco e Donatella e dello zio Claudio, che gli augurano una giornata piena di sorrisi, giochi e felicità.

Tanti auguri, piccolo nerazzurro!

Auguri dalla redazione di Altomolise.net!