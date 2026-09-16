Ad Agnone “Voci dal Danubio a Sepino. Nerazio Prisco e Apollodoro di Damasco”: il 26 settembre la conferenza con Adriano La Regina

Si terrà sabato 26 settembre 2026, alle ore 10, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco ad Agnone, la conferenza dal titolo “Voci dal Danubio a Sepino. Nerazio Prisco e Apollodoro di Damasco”, a cura del professor Adriano La Regina.
L’incontro propone un approfondimento storico e archeologico dedicato a due importanti figure del mondo romano, Nerazio Prisco e Apollodoro di Damasco, attraverso un percorso che dal Danubio conduce idealmente a Sepino, l’antica Saepinum.
La conferenza rappresenta un’occasione di approfondimento su storia, archeologia e patrimonio dell’antichità, con la presenza di uno dei più autorevoli studiosi italiani del settore.