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Ad Agnone “Voci dal Danubio a Sepino. Nerazio Prisco e Apollodoro di Damasco”: il 26 settembre la conferenza con Adriano La Regina

Arte
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Si terrà sabato 26 settembre 2026, alle ore 10, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco ad Agnone, la conferenza dal titolo “Voci dal Danubio a Sepino. Nerazio Prisco e Apollodoro di Damasco”, a cura del professor Adriano La Regina.

L’incontro propone un approfondimento storico e archeologico dedicato a due importanti figure del mondo romano, Nerazio Prisco e Apollodoro di Damasco, attraverso un percorso che dal Danubio conduce idealmente a Sepino, l’antica Saepinum.

La conferenza rappresenta un’occasione di approfondimento su storia, archeologia e patrimonio dell’antichità, con la presenza di uno dei più autorevoli studiosi italiani del settore.

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