Agnone, “Ogni uomo semplice” incanta l’Italo Argentino: in scena un grande lavoro corale

AGNONE – È tornato in scena “Ogni uomo semplice”, lo spettacolo liberamente tratto dal celebre musical “Forza venite gente”, riproposto al Teatro Italo Argentino di Agnone nell’ambito delle iniziative per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Una ripresa fortemente legata alla storia culturale della città, che ha riportato sul palcoscenico una rappresentazione già proposta di tanti anni fa e oggi rinnovata nel cast e nella messa in scena.

Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Tonino Di ciocco in collaborazione con l’Associazione Moscacieca, l’Associazione Amici di Blu e il Cenacolo Culturale “C. Carlomagno”, con il patrocinio del Comune di Agnone.

Protagonista nel ruolo di Francesco è stato Gabriele La Gamba, al centro di un racconto che ripercorre i momenti più significativi della vita del giovane di Assisi, dalla giovinezza alla scelta di una vita fondata sulla povertà, sulla fede e sulla fraternità.

La rappresentazione si sviluppa attraverso musica, recitazione, canti e coreografie, con il coinvolgimento di numerosi interpreti e collaboratori. Un lavoro corale che ha permesso di riportare sul palco uno spettacolo che appartiene alla memoria teatrale della comunità agnonese.

Il ritorno di “Ogni uomo semplice” assume così un doppio significato: da una parte la ripresa di una produzione già realizzata in passato, dall’altra l’inserimento di quello spettacolo nel calendario delle iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi.

Il Teatro Italo Argentino è tornato quindi a fare da cornice a una storia già conosciuta dal pubblico agnonese, riproposta oggi per una nuova generazione di spettatori.

Fotografia Salvatore Cerimele