Polizia Penitenziaria, concorso per 450 allievi vice ispettori: domande entro il 29 ottobre

Ãˆ stato indetto il concorso per 450 allievi vice ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria.
La procedura Ã¨ rivolta a coloro che intendono partecipare alla selezione per lâ€™accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria.
Le domande di partecipazione possono essere presentate dalle ore 00:00 del 30 settembre 2026 alle ore 23:59 del 29 ottobre 2026.
Il bando completo, con tutti i requisiti richiesti, le modalitÃ di partecipazione e le indicazioni relative alle prove concorsuali, Ã¨ consultabile dagli interessati. QUI