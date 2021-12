Il quartiere di Maiella si illumina, l'allestimento a cura dell'Associazione "La Repubblica di Maiella"

Maiella è un quartiere di Agnone, prossimo al centro cittadino , ma molto antico. E' caratterizzato da piccole case monofamiliari,ampiamente ristrutturate. Al centro del quartiere c'e' una grande piazza dove sorgono due poli scolastici importanti, le scuole medie e la scuola primaria. Un tempo la piazza era occupata dalla sola scuola primaria, ma con il nuovo polo scolastico, antisismico e a norma per la sicurezza e la tutela dei nostri studenti, in parte è stata rimpicciolita,, ma rimane pur sempre una bella piazza e uno dei quartieri più caratteristici di Agnone

La piazza per molti anni e' stata teatro di feste, sagre, incontri, eventi, che però nel tempo erano andati man mano scemando. Ma qualche anno fa un gruppo di abitanti del quartiere, tra i quali giovani e coppie giovani con bambini, hanno costituito una associazione,denominata "La repubbica di Maiella" che ha ridato vita al quartiere attraverso molte iniziative, spettacoli, concerti, feste, sagre,fino al punto di ritornare ad essere punto di incontro per tutti gli agnonesi

Adesso, sempre su iniziativa dell'associazione, al centro della piazza c'e' un parco giochi che e' anche sede di eventi, Il quartiere ha ripreso vigore , riconquistando la sua centralità cittadina

Anche l'anno scorso come quest'anno, l'associazione ha dotato di belle luminarie la zona, dove campeggiano due grandi mongolfiere.Sempre l'associazione, per le feste natalizie, ha presentato nel cartellone alcuni eventi da tenersi nel quartiere. Si terrà a Maiella la rappresentazione del presepe vivente, quest'anno a tema con la pandemia dal titolo " IL natale ai tempi del covid 19" a cura del Cenacolo culturale Camillo Carlomagno e della compagnia teatrale "Le 4 C" e una tombolata a cura dell'associazione e del Circolo San Pio