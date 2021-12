Giornata internazionale della Montagna, Anche Candido Paglione tra i sindaci invitati da Mattarella.

L’11 dicembre ricorre la Giornata internazionale della montagna istituita dalle Nazioni Unite in occasione dell’Anno mondiale delle montagne nel 2002 e riproposta annualmente con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza di questi territori per la salute del pianeta e per il benessere delle persone e di mettere in evidenza la varietà e la ricchezza delle culture di montagna.

In occasione di questa giornata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato, insieme alla ministra per le Autonomie Mariastella Gelmini, i sindaci della montagna al Quirinale.

Al centro del confronto il rilancio dei territori e delle piccole comunità attraverso politiche innovative e sostenibili che garantiscano, come ha auspicato il Presidente Mattarella, pari opportunità e diritti per i cittadini.

Anche il sindaco di Capracotta Candido Paglione presente alla cerimonia e commenta cosi l'evento:

Una giornata che mi riempie di orgoglio: essere uno dei venti sindaci della montagna d’Italia ricevuti dal Presidente Mattarella al Quirinale è sicuramente un grande onore, anche perché lo interpreto come un riconoscimento all’impegno che da sempre dedico ai problemi della montagna, come amministratore di lungo corso e come presidente Uncem Molise.

La cerimonia è avvenuta oggi in occasione della Giornata internazionale della montagna. E’stato bello ascoltare l’invito che il Presidente della Repubblica ha rivolto alla politica perché si adoperi a superare le disuguaglianze territoriali e a perseguire, invece, uno sviluppo armonico del paese nel pieno rispetto dell’articolo 44 della Costituzione. La montagna vista come “un modello di economia sostenibile al quale guardare e i cui equilibri vanno gestiti con saggezza”, parole importanti che ci trasmettono fiducia e restituiscono dignità e speranza alle popolazioni che la abitano e la custodiscono.