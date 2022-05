Associazione APS La Terra : Transumando con le capre di Valerio 2022

Transumando con le capre di Valerio 2022 Con la presente si comunica che l’Associazione APS La Terra organizzatrice della manifestazione “cammina, Molise!” in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’UniMol e con il patrocinio dei comuni attraversati, organizza

Transumando con le capre di Valerio 2022 , la Transumanza di un gregge composto da cento capi di capre. Essa avrà luogo nei giorni 26-27-28 maggio 2022, dal comune di Duronia allo stazzo di Prato Monteforte sito ai piedi di Monte Cavallerizzo, nel comune di Capracotta. La Transumanza partirà alle ore 6.30 a.m. del giorno 26 dalla località Vigne Vecchie sita nel comune di Duronia e, percorrendo il tratturo Castel di Sangro-Lucera, raggiungerà Civitanova del Sannio. Proseguirà poi verso colle Cardito, fino a raggiungere la piccola frazione Arco, sita nel comune di Pietrabbondante, dove sul tratturo Celano-Foggia verrà realizzato lo stazzo per la sosta notturna.

La mattina del 27 si partirà dallo stazzo di Arco di Pietrabbondante e mediante il tratturo Celano-Foggia si raggiungerà lo stazzo in località San Mauro nella piana di Staffoli nel comune di Vastogirardi, dove si effettuerà la sosta per la notte. Il giorno 28, infine, si proseguirà attraversando la piana di Staffoli in direzione del bosco di Cerritelli per raggiungere in serata lo stazzo estivo di Prato Monteforte, sito nel comune di Capracotta. Si fa inoltre presente che sono state effettuate tutte le procedure sanitarie necessarie allo spostamento dei capi e che è stato previsto un adeguato numero di personale addetto al controllo del bestiame. Saranno altresì presenti accompagnatori volontari che si occuperanno di preparare e coordinare l’aspetto logistico degli stazzi nonché l’itinerario. La manifestazione viene realizzata al fine di promuovere il recupero della ruralità e del sapere tradizionale locale, in sinergia con l’ecosistema e concorrendo alla rigenerazione dei pascoli e degli ambiti tratturali. Nel mese di settembre 2022 sarà organizzata nei giorni 22-23-24 la Transumanza di ritorno verso il comune di Duronia.

Nota Valerio Berardo dal 2014 ha scelto di pascolare le greggi in Molise, più precisamente a Duronia, luogo attraversato dai tratturi e dall’antica tradizione della Transumanza. Giovani come lui non ce ne sono tanti e incontrarli arricchisce l’esistenza di ognuno, perché da persone così c’è tanto da imparare. Classe 1986, nato a Roma da genitori molisani, ha intrapreso un percorso di studi prima e lavorativo poi, con esperienze a Roma ed in Australia. Valerio, però, non ha trovato appagamento nella consuetudine del mercato lavorativo, nello stress e nella frenesia urbana. Ha scelto di ritornare nella sua terra, di rimettersi in contatto con le radici e il sapere dei padri. Così da qualche anno pascola le capre a Duronia, in costante contatto con la natura, parte integrante del processo economico e produttivo locale.

È intorno a questa storia forte ed alla tradizione millenaria che coinvolge greggi e territorio, mettendo da sempre in movimento uomini e animali, che l’APS La Terra ha pensato di riproporre un breve tratto del lungo cammino transumante di cui Valerio ci ha narrato a lungo, trasmettendoci tutta la passione che lo anima. Così, nei giorni 26-27-28 maggio 2022, in andata, e 22-23-24 settembre, in ritorno, affronteremo insieme il cammino dei padri, l’antica Transumanza, partendo dal comune di Duronia per arrivare a Capracotta, passando lungo i segmenti tratturali Castel di SangroLucera e Celano-Foggia. Lo scopo è quello di riportare alla luce l’incommensurabile patrimonio storico-culturale che vede la fusione armonica di tradizione, uomo e natura, senza tuttavia alterare gli attuali equilibri fauno-paesaggistici.

La Transumanza, infatti, ha il grande pregio nonché potere di ripristinare naturalmente l’habitat adatto alle greggi: è grazie al transito delle stesse che si può operare una “pulizia” del sentiero tratturale privandolo delle specie erbacee infestanti, consentendo così la crescita e la diffusione di quelle piante adatte al pascolo. L’APS La Terra, che da anni organizza la manifestazione “Cammina, Molise!”, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’UniMol e con l’appoggio ricevuto dai comuni attraversati, sarà al fianco di Valerio nel festoso riecheggiare delle Transumanze secolari del Molise che lui – un giovane uomo, un pastore – ha deciso di restituire al territorio e alla comunità, permettendoci così di riscoprire una porzione di territorio tratturale meritevole di cure e valorizzazione per il ricco patrimonio bioculturale e storico che essa custodisce. Contiamo sulla collaborazione attiva dei “media” per una efficace diffusione del programma di questa manifestazione al suo primo anno di vita.