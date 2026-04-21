1° Maggio a Termoli: musica, eventi e divertimento per la Festa dei Lavoratori

TERMOLI, 21.04.2026 – Sarà un primo maggio da trascorrere all’insegna di musica e animazione in città in occasione della Festa dei Lavoratori.
Anche quest’anno il Comune di Termoli con l’assessorato a Turismo e Cultura, promuove “1° maggio in Musica” in collaborazione con gli esercizi commerciali del centro cittadino.
Una serie di eventi musicali che si terranno nelle principali vie del centro unitamente a giochi, gonfiabili e animazione per i più piccoli in Piazza Vittorio Veneto.
DI SEGUITO TUTTI GLI APPUNTAMENTI CHE SI TERRANNO DALLE ORE 17 IN POI IL PRIMO MAGGIO:
- TABULA RASA
Ore 17 - Corso Nazionale (altezza lounge bar Diletta)
- ZACC TRIO
Ore 17 - Corso Nazionale (altezza Santo e Marea)
- I FOLLI
Ore 17 - Piazza Insorti d’Ungheria
- AURA SOUL
Ore 19 - Via Federico II di Svevia (Altezza Osteria Dentro Le Mura)
- FALL OUT – ITALIAN TRIBUTE STING
Ore 19 – Piazza Duomo
- I RE QUIETI
Ore 17 - Corso Fratelli Brigida (Piazzetta bar Grecale)
- Giochi e Gonfiabili in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 10