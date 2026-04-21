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1° Maggio a Termoli: musica, eventi e divertimento per la Festa dei Lavoratori

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TERMOLI, 21.04.2026 – Sarà un primo maggio da trascorrere all’insegna di musica e animazione in città in occasione della Festa dei Lavoratori. 

Anche quest’anno il Comune di Termoli con l’assessorato a Turismo e Cultura, promuove “1° maggio in Musica” in collaborazione con gli esercizi commerciali del centro cittadino. 

 

Una serie di eventi musicali che si terranno nelle principali vie del centro unitamente a giochi, gonfiabili e animazione per i più piccoli in Piazza Vittorio Veneto.

 

DI SEGUITO TUTTI GLI APPUNTAMENTI CHE SI TERRANNO DALLE ORE 17 IN POI IL PRIMO MAGGIO:

 

  • TABULA RASA

Ore 17 - Corso Nazionale (altezza lounge bar Diletta)

 

  • ZACC TRIO

Ore 17 - Corso Nazionale (altezza Santo e Marea)

 

  • I FOLLI

Ore 17 - Piazza Insorti d’Ungheria

 

  • AURA SOUL 

Ore 19 - Via Federico II di Svevia (Altezza Osteria Dentro Le Mura)

 

  • FALL OUT – ITALIAN TRIBUTE STING

Ore 19 – Piazza Duomo

 

  • I RE QUIETI

Ore 17 - Corso Fratelli Brigida (Piazzetta bar Grecale)

 

  • Giochi e Gonfiabili in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 10

 

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