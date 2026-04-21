Agnone celebra il 25 Aprile: invito alla commemorazione dell’81° anniversario della Liberazione

Il Comune di Agnone invita istituzioni, associazioni e cittadini a partecipare alla cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in programma sabato 25 aprile alle ore 19.00 in Piazza Unità d’Italia.

L’iniziativa rappresenta un momento solenne e condiviso per ricordare una tappa fondamentale della storia repubblicana, simbolo di democrazia e libertà. L’invito è rivolto alle autorità civili e militari del territorio, al mondo della scuola, alle associazioni e alla comunità tutta, affinché si rinnovi insieme la memoria e il valore della Liberazione.

A fare da cornice alla celebrazione, le parole di Piero Calamandrei: “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. Un messaggio ancora attuale, che richiama al dovere della memoria e dell’impegno civile.