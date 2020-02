Opinioni&Commenti: dopo le notizie di governo di scopo tra le varie forze politiche Armando Bartolomeo di Agnone punta sulla giovane Caterina Cerroni

Annungiazzione, annungiazzione. Marì, Marì.....

L'agenzia ANSA da Rignano sull'Arno questa mattina ha battuto la notizia che si potrebbe fare un governo di unità nazionale,volgarmente detto ammucchiata. L'ufficio stampa consiglia, inoltre, di annullare tutti i post contro Salvini, il M5S, Berlusconi ,Zingaretti, Speranza e le Sardine; no, forse no, quelli contro le sardine possono rimanere!

Il mio pensiero l'ho introdotto usando una celebre farsa della Smorfia in cui un giovane Nello Arena interpreta un Arcangelo Gabriele orbo che sbaglia indirizzo e porta l'annunciazione a un'ignara Maria interpretata da Massimo Troisi. La gag è esilarante e assomiglia tanto alla politica italiana in questi giorni, anzi, più propriamente a determinati uomini politici ormai senza peso elettorale e a corto di idee. Forse quest'ultima considerazione ci induce a spiegare l'ultima trovata. Lo sforzo di creare un altro partito non ha prodotto quello che ci si aspettava; oltre ai capi di bestiame acquistati nel mercato delle vacche, i sondaggi piangono, Calenda ci ha ripensato e quindi non resta loro che arrampicarsi sugli specchi proponendo soluzioni estemporanee condite da qualche favore da estorcere all'attuale governo a favore degli eventuali contraenti, vedi prescrizione e opposizione alla diminuzione dei parlamentari.

Sarebbe il caso che qualcuno faccia riflettere questo vulcano di incoerenza e di vani proclami. Gli italiani sono stufi e mal ridotti, le delusioni collezionate fino a oggi li hanno portati a allontanarsi dalla politica; diamo loro speranza costruendo alternative serie e percorribili. Fin quando ci saranno questi politici forse rimarrà un sogno, ma sono fiducioso nell'apporto dei giovani, per esempio Caterina Cerroni, che conosco personalmente, è una promessa credibile.