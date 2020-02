Calcio serie D, l'Olympia a Campobasso: il commento pre-partita di Lucio Gualtieri

L'Olympia a Campobasso per restare custodi di un sogno

Due derby in successione per l'Olympia Agnonese. Archiviato nel risultato ma non nella mente quello di domenica scorsa con il Vastogirardi. Si pensa con attenzione e preoccupazione a quello in programma domenica primo marzo presso lo stadio nuovo Romagnoli di Campobasso,per affrontare la terza forza del girone.

L'attenzione è data dal fatto di dover affrontare una squadra che attualmente è assistita da una ottima condizione, soprattutto mentale, che la vede proiettata al raggiungimento della vetta della classifica,sono solo tre i punti che la separano dalla capolista Notaresco.

La preoccupazione invece deriva dalle assenze per squalifica di Diakite e Frabotta, appiedati dal giudice sportivo, uomini importantissimi per lo scacchiere tattico dellOlympia. Certamente non ci si può soffermare sulle due assenze, seppure importanti, ma il rammarico esiste perché per una gara così di prestigio vedere un'Olympia al completo, ne valeva anche per lo spettacolo.

Gli altomolisani, comunque coltivano ambizioni di successo e al di là del valore dell'avversario restano custodi di un sogno, restare nella zona playoff