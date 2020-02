Consiglio regionale, scontro sul Coronavirus: Toma rassicura, PD e 5 stelle chiedono una seduta monotematica

Quello a cui abbiamo assistito oggi in consiglio regionale è uno spettacolo che non speravamo di vedere.

Le forza politiche di PD e Movimento Cinque Stelle hanno chiesto un consiglio monotematico sul Coronavirus. Sostenendo la teoria che il presidente Toma ha comunicato tardivamente al Consiglio Regionale quanto sta accadendo in Molise, al contrario del sindaco Gravina che ha informato immediatamente il consiglio comunale di Campobasso sul risultato della riunione in Prefettura. La strumentalizzazione dell'emergenza per attacchi politici.

Toma ha sbottato all'inizio del suo intervento definendosi molto deluso del ruolo delle opposizioni.

E poi ha tranquillizzato Consiglio Regionale e cittadini dando i dati aggiornati alle ore 12.

Consiglio regionale dichiarazioni in aula di Toma su Coronavirus. Ad oggi non ci sono casi di contagio. 98 sono le persone sotto controllo perché arrivano dalla zona rossa e 65 in quarantena perché si sono autodenunciati in quanto arrivano dal cordone sanitario.

In quarantena significa che restano chiusi nelle proprie abitazioni per due settimane. Sono stati effettuati altri 6 tamponi ma non sono risultati positivi.

La situazione resta sotto controllo attraverso una ordinanza conforme a quelle nazionali per regioni senza contagio.

Un consiglio monotematico sul tema potrebbe contribuire ad allarmare i cittadini? Forse si considerando la psicosi che c' è in giro. Dopo il consiglio regionale sul parco del Matese si è riunita la capigruppo per decidere se accogliere la richiesta delle opposizioni.

Toma ha intanto assicurato: anche in caso di futuri contagi la Regione, l' Asrem e la Protezione Civile sono pronti.