Deceduto il conducente di una auto che impatta violentemente un paracarro sulla Tangenziale Nord di Termoli

Alle 8.30 circa di stamane, per cause in corso di accertamento, un'autovettura impatta violentemente un paracarro della SS709 - tangenziale di Termoli, provocando il decesso del suo unico occupante. Allertata la sala operativa 115 dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti dal distaccamento di Termoli.

Presente in loco personale del 118 e della polstrada ciascuno per le proprie competenze.