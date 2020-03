Agricoltura, oltre cinque milioni alle aziende molisane. Cavaliere: "Numeri importanti contro la crisi"

Con decreti 343, 344 e 345 emanati da Agea a fine febbraio, sono stati liquidati e già accreditati pagamenti per un totale di oltre 5 milioni e 400mila euro.

3 milioni e 400 sono riferiti alle cosiddette misure a superficie del Psr (Biologico, Agroambiente) e alle inerenti 600 richieste di indennizzo.

I rimanenti 2 milioni di euro invece riguardano i 41 progetti presentati per le misure strutturali e per finanziare importanti investimenti su aziende e infrastrutture, tesi a migliorare anche i collegamenti sul territorio.

Numeri significativi, che acquisiscono ulteriore valore oggi in un contesto difficile non solo per l'agricoltura ma per l'intero sistema economico.

"L'obiettivo - commenta l'assessore regionale Nicola Cavaliere - è ridurre le distanze tra territorio e pubblica amministrazione rendendo sempre più efficace il lavoro svolto dalla struttura tecnica. La strada intrapresa è quella giusta, di fatto abbiamo quasi raggiunto oggi il traguardo di spesa fissato al 31 dicembre 2020, con 10 mesi di anticipo".