Comune di Agnone, Marcovecchio e Melloni vanno al gruppo misto: valuteremo caso per caso le decisioni da prendere

Il provvedimento che tutta Agnone si aspettava, da quando Annalisa Melloni e Linda Marcovecchio hanno criticato la maggioranza e lasciato i loro incarichi in Giunta, è arrivato.

Le due ex assessore ( Linda Marcovecchio ricopriva anche il ruolo di vicesindaca) hanno lasciato anche il loro gruppo di maggioranza e aderiranno al gruppo misto

La loro decisione è stata annunciata questa mattina con un lungo comunicato stampa che qui riportiamo:

" Reduci dalle recenti vicende politico-amministrative che ci hanno viste

rimettere le deleghe di vicesindaco e di assessore, abbiamo scelto di

abbandonare il gruppo di maggioranza “Insieme per Agnone”

costituendoci in forma di “gruppo misto”.

Come abbiamo già ampiamente espresso nel consiglio comunale del 7

Gennaio, la mancanza di condivisione della linea politica, dei metodi,

delle decisioni, ci ha quasi naturalmente portate a cambiare percorso.

Questa nuova configurazione esprime, per noi, un distacco netto dalla

Maggioranza di cui vaglieremo le scelte e l'operato amministrativo con

giudizio critico e severità morale ,senza atteggiamenti preconcetti,

sostenendone solo e soltanto l'attuazione di provvedimenti che riterremo

volti al bene dell'Ente Comunale e di tutta la cittadinanza. La nostra

nuova posizione, sicuramente non facile,ma improntata ai principi e ai

valori di un centro destra moderato,ci restituisce la libertà da

comportamenti e metodi non sempre condivisibili, a volte offensivi della

dignità del giudizio personale. Faremo opposizione. Non faremo sconti

e soprattutto vigileremo affinché tutti quei progetti da noi

personalmente intrapresi e seguiti in questi anni non vengano

accantonati. La nostra storia avrebbe potuto e dovuto avere uno sviluppo

diverso. Oggi sentiamo più che mai forte la responsabilità di un

mandato elettorale che non vogliamo e non possiamo tradire, per dare

forza e futuro al nostro ideale politico e al nostro credo morale e

sociale".