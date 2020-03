Bambino investito, si complicano le condizioni di salute: resta ricoverato al Caracciolo di Agnone dopo ulteriori accertamenti

Ieri nel pomeriggio un bambino di dieci anni di Agnone è stato investito da una auto il cui conducente proseguiva la sua corsa senza soccorrere il bambino. Portato in ospedale di Agnone il bambino non presentava a seguito degli accertamenti, gravi conseguenze fisiche. E' stato dimesso ed è ritornato a casa. Ma nella notte ha accusato un malore, e prontamente è stato ricondotto dai genitori presso l'ospedale di Agnone. E' rimasto in osservazione fino a questa mattina, poi trasportato in ambulanza a Isernia per eseguire una Tac. L'esito dell'esame sembra essere rassicurante. Il bambino ad ora si trova presso l'osservazione breve del primo soccorso del San Francesco Caracciolo di Agnone