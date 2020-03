Trabucchi molisani, ne parlano congiuntamente la terza e la quarta commissione regionale

Presieduta dal suo Presidente, Filomena Calenda, si è tenuta la IV Commissione permanente che ha proseguito l’esame della proposte di legge regionale n. 52 di iniziativa dei Consiglieri N. E. Romagnuolo e D’Egidio concernente: “Disposizioni in materia di valorizzazione ed utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano”. A riguardo, considerato che nella testo della pdl vengono trattati argomenti di competenza anche della III Commissione, si è deciso che la stessa iniziativa legislativa, nella prossima seduta, sarà esaminata in maniera congiunta tra i due organismi consiliari.

Il Presidente Calenda a norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea consiliare ha nominato il Consigliere Paola Matteo relatore dei progetti di legge regionale n. 90, di iniziativa del Consigliere Pallante, concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico e lavorativo”, e n.101, di iniziativa del Consigliere Calenda, concernente “Istituzione Consulta della Famiglia”.