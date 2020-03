Coronavirus, le scuole di Campobasso si preparano alla didattica on line: alle 8 la città sembra quasi deserta

Inizia oggi la dieci giorni di chiusura delle scuole in tutta Italia a causa del contagio da Coronavirus.

Se da un lato nel decreto del Governo Conte non si è obbligati a sanificare laddove non si sono verificati casi di contagio, dirigenti e insegnanti cercano di non bloccare completamente la parte dell'istruzione.

A Campobasso le scuole, dopo il tempestivo e forse anche inaspettato decreto di ieri pomeriggio, si stanno organizzando per la didattica on line.

Per oggi l' iniziativa è dei singoli docenti che hanno anche organizzato gruppi WhatsApp per comunicare agli studenti. Ma sempre on line ogni istituto sta organizzando un piano di emergenza didattica.

Mettendosi in contatto on line con i propri allievi come hanno fatto in questi giorni i colleghi delle zone rosse del contagio. Non sono escluse lezioni via Skype.

Tutte le scuole volendo o nolendo dovranno fare i conti con una didattica interattiva innovativa, oggi più che mai necessaria.

Certo anche Campobasso ce la può fare anzi potrebbe essere un modello di sviluppo di didattica a distanza. Il rapporto personale docente studente è importante ma in questi giorni può essere recuperato anche online.

Intanto in città il traffico alle 8 era letteralmente ridotto. Si camminava con le auto in maniera scorrevole quasi come il 15 agosto quando sono tutti al mare. Siamo appena all' inizio.