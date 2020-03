CORONAVIRUS: Indicazioni provvisorie per le Attività Pastorali diocesi di Trivento

Preso atto delle norme del DPCM 4/3/2020, del Comunicato del Presidente della CEAM, S.E.R. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, e del Comunicato CEI del 5/3/2020, in considerazione che le nostre popolazioni non ricadono in Aree a Rischio, nella Diocesi di Trivento, dopo la riunione straordinaria del Collegio dei Consultori del 5/3/2020, si dispone quanto segue:

Si decide di sospendere fino al 31 marzo 2020 tutte le Attività Pastorali per i ragazzi e i giovani.

Le Manifestazioni e gli Eventi che comportano affollamento di persone in cui non può essere assicurata la distanza di sicurezza di almeno 1 mt. tra i partecipanti (Processioni, Cortei Funebri, Concerti, Conferenze e similia, ecc.) vengono sospesi fino al 31 marzo 2020.

Si mantengono in vigore i comportamenti prudenziali già adottati:

Svuotare le Acquasantiere

Omettere il Segno della Pace

Ricevere la Santa Comunione sulla mano

Al termine dei Funerali, delle Messe di Riuscita e altro relativo si evitino assolutamente le condoglianze.

Sempre secondo le indicazioni della CEI si mantiene la possibilità di celebrare le Sante Messe e feriali e festive.

Durante le celebrazioni con particolare affluenza di persone si tengano le porte spalancate.

Per i casi particolari il Parroco si rivolgerà alla Curia Diocesana.

Si consiglia di mettere a disposizione dei fedeli appropriati igienizzanti per la sanificazione delle mani.

Si raccomanda ai Presbiteri di limitare le attività sociali allo stretto necessario, oltre all'astenersi da organizzare pellegrinaggi e gite, evitando, anche personalmente, luoghi affollati e soste in posti a rischio.

Si invitano caldamente tutti i fedeli ad osservare le indicazioni sanitarie per la tutela della persona e nel rispetto della salute comune, date dal Ministero della salute.

Si reciti in tutte le parrocchie la seguente preghiera al termine della S. Messa e prima della Benedizione Finale:

"Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà di noi e liberaci da ogni male! Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus, che si va diffondendo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il Tuo Volto di misericordia e salvaci nel Tuo grande amore. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen."

Le presenti norme, fatte salve ulteriori disposizioni in materia da parte degli organi superiori, rimangono in vigore fino al 31/03/2020.

+ Claudio Palumbo Vescovo

Trivento, 6 marzo 2020