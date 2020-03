Seggiolini antiabbandono, da oggi scattano le sanzioni

La legge 157 del 19 dicembre 2019 ha fissato al 6 marzo 2020 il termine ultimo per l'installazione dei dispositivi anti abbandono per i seggiolini in automobile. Il provvedimento è volto ad evitare altre tragiche morti legate a terribili dimenticanze. Tutti i genitori di bambini di età inferiore ai quattro anni che non si adeguano alla norma incorrono in una multa il cui importo può variare da 81 a 326 euro. Se poi la violazione è reiterata per due volte nell'arco di due anni è prevista anche la sospensione della patente per un periodo da quindici giorni a due mesi.

Il dispositivo anti abbandono è un sensore collegato al seggiolino e allo smartphone del conducente. Se questi scende dall'auto lasciando il bambino al suo interno riceve un messaggio d'allarme sul suo cellulare; in caso di mancata risposta lo stesso arriverà sullo smartphone di altri familiari del piccolo. Il governo, nell'approvare la legge sull'obbligo di dotazione dei seggiolini anti abbandono, ha previsto un bonus di 30 euro per ogni Bambino del nucleo familiare. Per usufruire dell'incentivo è necessario effettuare la registrazione su bonuseggiolino.it e completare la procedura per ottenere il voucher.