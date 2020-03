Coronavirus, a Agnone la fila per l'accesso al medico di base si fa all'aperto

Questa mattina fuori dallo studio del medico di base dott Gianfranco D'andrea una sorpresa . La fila per l'accesso allo studio delle persone che avevano bisogno di una visita, si effettuava fuori, all'aperto. Ottima iniziativa, all'aria aperta tra l'altro in una bella giornata di sole, evita inutili e pericolosi assembramenti di persone in ambienti chiusi, si rispetta la distanza di sicurezza. All'accesso il dottore riceve con la mascherina sul volto, i guanti e tutto cio che viene raccomandato