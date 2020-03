Coronavirus, Agnone:alle poste gli impiegati muniti di mascherina e rispetto delle distanze di sicurezza

Agli uffici postali di Agnone gli impiegati rispettano la distanza di sicurezza e qualche addetto allo sportello è munito di mascherina. Questa mattina verso le ore 12, gli uffici della posta centrale erano semi deserti. Gli italiani stanno adottando regole e direttive governative e regionali. In altre città su iniziativa delle singole filiali, per evitare assembramenti si organizzano gli ingressi scaglionati per prevenire contagi sia tra gli utenti che tra gli impiegati