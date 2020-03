Coronavirus, il vice sindaco Amicarelli: siamo tenuti a proteggerci e a proteggere

La nostra Nazione è chiamata ad affrontare una delle battaglie più difficili ed importanti degli ultimi

anni.

Ci troviamo a combattere un nemico invisibile, sconosciuto, inizialmente anche sottovalutato, e -

anche per questo - ancora più pericoloso.

Le misure poste in essere dal Governo sono dirette a contenere il contagio al fine di non sovraccaricare

ulteriormente il sistema sanitario nazionale già allo stremo.

Qualsiasi disposizione, però, rischia di non produrre effetti se non applicata concretamente da

ciascuno di noi.

Ci rendiamo conto che modificare le abitudini di vita non è facile ma, questo, è un sacrificio necessario

in questo momento.

Diamo dimostrazione di sapervi adempiere anche senza dover essere sanzionati.

Aiutiamo le attività commerciali, i dipendenti e chi ogni minuto continua ad essere esposto al rischio,

con il nostro comportamento.

Atteggiamenti spavaldi in questo momento non possono e non devono esserci. Significherebbe soltanto

sfidare la sorte ponendo a rischio non solo se stessi ma l'intera collettività.

Proteggiamoci per proteggerci ed, insieme, supereremo anche questa sfida.