Coronavirus, ecco il decreto del Comune di Termoli

TERMOLI. Un nuovo decreto di contrasto al diffondersi del Coronavirus è stato firmato dal sindaco Francesco Roberti. Il provvedimento è stato varato a seguito della lunga riunione che il Coc (Centro Operativo Comunale) ha tenuto durante il pomeriggio di ieri.

La riunione si è conclusa solamente a tarda sera nella consapevolezza che, richiamandosi a quanto già stabilito sia a livello nazionale che regionale, anche il comune di Termoli dovesse allinearsi a quelle che sono le nuove prescrizioni e restrizioni.

L’attenzione è massima e si stanno predisponendo tutti i controlli del caso. Sulla pagina Facebook del Comune di Termoli il primo cittadino ha voluto lanciare una nuova campagna informativa attraverso dei video che verranno pubblicati giornalmente e attraverso i quali, ancora una volta, si inviteranno tutti i termolesi a rimanere a casa per quanto possibile. In allegato al presente comunicato troverete il nuovo decreto in formato integrale.