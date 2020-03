Coronavirus, il sindaco di San Pietro Avellana annuncia: da noi spesa e medicine a domicilio

Il Coronavirus può diventare insidioso se non si rispettano le regole. È la sintesi del messaggio Facebook del sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi.

Che oggi ha scelto i social per raccontare quello che accade nel suo comune e in Italia in generale.

Ma come si sta muovendo San Pietro Avellana? Essendo un paese piccolo e ad alto tasso di anziani, gli esercizi commerciali dal negozio di alimentari alla farmacia, hanno messo a disposizione il servizio a domicilio.

Basta chiamare e la spesa sarà recapitata direttamente a casa. Senza la necessità di uscire e mettersi a rischio contagio.

Ma Lombardi invita anche i giovani al senso di responsabilità. Non è necessario uscire tutte le sere, andare alle feste di 18 anni e fare attività sociali.