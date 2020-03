Anche nel carcere di Isernia, così come sta accadendo in diversi istituti penitenziari d’Italia, è in atto una sommossa dei detenuti. In questi momenti concitati sono arrivati dinanzi alla struttura carceraria agenti della Polizia e Carabinieri. I detenuti avrebbero incendiato i materassi e minacciato di fuggire chiedendo maggiori garanzie contro il rischio coronavirus.