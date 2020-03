Coronavirus, la Lega nazionale dilettanti ferma il calcio fino al 3 aprile

Emergenza Coronavirus: In un comunicato la Lega Nazionale Dilettanti annuncia lo stop delle attività fino al 3 Aprile sia a livello nazionale che territoriale. A seguito del comunicato della LND, la dirigenza della squadra agnonese dei Donkeys ha emesso il seguente comunicato:

"Accogliamo favorevolmente la decisione di fermare tutti i campionati dilettantistici fino al 3 Aprile e, in questo delicato momento, abbiamo deciso che almeno per una settimana non svolgeremo neanche gli allenamenti, per proteggere noi stessi e le persone che ci circondano. Dobbiamo essere tutti responsabili in questa emergenza sanitaria. Siate tutti coscienziosi, vinciamo tutti insieme questa partita! il calcio è un gioco, la vita no!"