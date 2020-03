Coronavirus, da oggi controlli di polizia per chi si sposta da un comune all' altro senza modello di autocertificazione

Sono attive da oggi anche in Molise le misure di controllo severo per chi viola l' ultima disposizione del Governo.

Secondo un comunicato del Ministero dell'interno sono già attivi controlli di Polizia per chi esce di casa senza motivi di lavoro, salute o per necessità.

"Non esiste il divieto di uscire di casa- si legge nella nota- ma lo si deve fare per esigenze lavorative, sanitarie o di sussistenza (fare la spesa per esempio). Il governo vista l'inosservanza palese e il comportamento irresponsabile di molti, corre ai ripari. Possibili denunce contro chi, come i malati, esce senza motivi di necessità. Stretta anche su aeroporti e trasporti ferroviari. Il comunicato del Ministero dell'Interno chiarisce tutto e dà ai prefetti poteri di controllo tramite i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Cominciati i voli di trasporto dalle terapie intensive lombarde a quelle di altre regioni. I letti di rianimazione degli ospedali lombardi sono saturi. L'appello delle autorità è a rispettare le normative, pur dure che puntino al contenimento del virus".

Per chi deve uscire invece per questi motivi sono già pronti i moduli per l' autocertificazione. Presto saranno messi a disposizione, anche nella forma cartacea dagli uffici del proprio comune di residenza.