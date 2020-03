Scappa dal carcere di Foggia, 35enne arrestato in Molise dalla Guardia di Finanza

Era arrivato in Molise uno degli evasi dal carcere di Foggia.

É stato individuato e arrestato dalla Guardia di Finanza. Si tratta di Critian Rendina, 35enne di San Severo, pluripregiudicato, fermato dalla Compagnia di Termoli nel territorio in agro di Larino, nell’ambito dei posti di blocco e dei controlli serrati del territorio regionale. Il giovane evaso era a bordo di un’auto insieme ad altre quattro persone fra cui familiari, sulle quali sono in corso accertamenti. Il 35enne è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Larino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Proseguono intanto i controlli delle forze dell’ordine a caccia dell’eventuale presenza di altri detenuti nascosti sul territorio molisano.