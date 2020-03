Coronavirus, rivolta al carcere di Campobasso e città immersa nel traffico

Traffico dimezzato a Campobasso per il primo giorno di zona arancione a causa del Coronavirus?

Certo che no. Soprattutto nella zona che da via Manzoni porta al vecchio Stadio Romagnoli fino al carcere. Una lunga fila di auto occupa la strada. Tutti pronti ad assaltare i negozi per la spesa.

Intanto poco vicino nel carcere di Campobasso è in atto la rivolta dei detenuti. Che segue quelle avvenute nella giornata di ieri in tutta Italia.

Una densa nube di fumo avvolge il penitenziario di via Cavour. A lavoro gli agenti per tentare di sedare la rivolta.p