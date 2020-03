Coronavirus, tutto quello che c' è da sapere sui moduli per spostarsi da Comune a Comune

Siamo al secondo giorno di isolamento forzato per contenere il Coronavirus. Ma nel Molise in particolare è ancora caccia all' ultimo modulo.

L' argomento è quello di spostarsi da un comune all'altro. Un divieto che però prevede delle deroghe.

In caso di comprovata necessità, di lavoro o di salute. Nel secondo caso bisogna specificare dove si lavora sull'apposito modulo.

Ma come si reperiscono i moduli? Andando nei comuni e scaricando da internet e compilandoli. Ma diventano effettivamente validi solo dopo che le forze di polizia li hanno firmati.

Ma c' è anche un' altra possibilità. Per chi non può stamparli può copiare il testo e portarlo con se e farlo validare al primo operatore di polizia disponibile.

Quindi no panico perché i moduli possono essere forniti anche dalle forze di polizia

Può essere utilizzato lo stesso modulo per chi deve fare sempre lo stesso spostamento, scrivendo che si tratta di un impegno a cadenza fissa. L’autodichiarazione può essere «resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia», secondo quanto previsto da una direttiva inviata dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ai prefetti.

«La veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli», si legge inoltre nella direttiva di Lamorgese. Se i riscontri saranno negativi scatta la denuncia per inosservanza di un provvedimento dell’autorità che prevede l’arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica. Nella conferenza stampa in cui ha annunciato le nuove misure, Conte ha detto anche che si potrebbe incorrere nel reato di falsa attestazione.