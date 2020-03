Coronavirus, spesa e farmaci a domicilio grazie alla Cooperativa di Comunità di Castel del Giudice

Il Comune di Castel del Giudice ha attivato un servizio per tutte le persone che superano i 65 anni e per le emergenze. Il numero da contattare dalle 8.00 alle 14.00 è: 0865 946130. #iorestoacasa

In un momento come questo, in cui ogni comunità, anche la più piccola, è messa alla prova, è necessario continuare a sentirsi comunità anche nella distanza, con senso di responsabilità e solidarietà tra le persone.

Per aiutare le persone anziane e malate che non possono uscire di casa e per rispettare in modo scrupoloso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – il Comune di Castel del Giudice ha attivato un servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci per tutti coloro che abbiano superato i 65 anni d’età. Le persone interessate devono contattare telefonicamente il Comune al numero 0865 946130 dalle ore 8.00 alle 14.00.

Il servizio sarà garantito dalla Cooperativa di Comunità Artemisia di Castel del Giudice, la cui operatrice lascerà alle persone over 65 il proprio numero di cellulare, per eventuali altre emergenze. Il servizio sarà attivo fino al 3 aprile 2020, secondo i termini del decreto governativo e si estende anche alle altre persone che abbiano particolari necessità o emergenze.

Inoltre, fino al 3 aprile l’albergo diffuso Borgotufi e il ristorante Il Tartufo restano chiusi. L’obiettivo è collaborare nel miglior modo possibile affinché il coronavirus venga sconfitto al più presto. Ognuno può fare la differenza, restando in casa.

