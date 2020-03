Coronavirus, l'appello del Comune di San Pietro Avellana: non fate spese inutili fuori, aiutate il commercio locale

Il Comune di San Pietro Avellana, come ormai da giorni, aggiorna in tempo reale sulle azioni che sta per intraprendere. E lancia anche un chiaro messaggio per salvare l' economia locale: non chiedere di andare a far la spesa fuori paese e favorire così gli esercenti locali. Si perché tra le opzioni per spostarsi da comune a comune c' è anche quella di fornirsi di generi di prima necessità.

" Abbiamo sanificato- si legge in un comunicato-

scuola primaria;

scuola dell’infanzia;

ambulatorio medico ( chiamate i medici prima di andare); casa comunale.

La nostra battaglia contro questa bestia continua!"

Ed ecco il messaggio per l' economia locale: " altra precisazione: Castel di Sangro e Isernia sono zona rossa come il resto d’Italia, smettetela di andare a fare spesa inutile lì, tra l'altro aiutate i commercianti locali

#continuateastareacasa #leregolevannorispettatedatutti

#buonsenso

#celafaremo".