Agnone ai tempi del Coronavirus, esercenti e cittadini rispettano le regole: obiettivo normalità

Agnone nei tempi del Coronavirus, si registra in una bellissima e calda giornata di sole marzolina un clima di sostanziale serenità ma attenzione al problema.Tutti dalla loro postazione rispettano le regole e le restrizioni governative. Nei supermercati l'ingresso è scaglionato, le distanze di sicurezza rispettate. Ognuno, in particolare gli esercenti, hanno adottato provvedimenti affichè le regole possano e vengano rispettate. Presso il bar Di Toro gestito dai fratelli Carlo e Francesco, sono state delimitate sia sul pavimento che sul bancone delle consumazioni, le zone per ogni singolo cliente, con la dovuta distanza, altrettanto è stato fatto per i tavolini per le consumazioni da seduti. I fratelli Carlo e Francesco riferivano che i clienti rispettano rigorosamente le necessarie restrizioni e altrettanto i gestori.