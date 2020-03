Coronavirus, supermercati affollati a Campobasso: regole rispettate ovunque

Solo ieri il gruppo Oasi- Tigre tramite un comunicato stampa aveva fatto sapere che nei suoi negozi potevi trovare tutto il necessario.

Oggi la situazione a Campobasso nel punto vendita al centro della città è di grande affollamento. Le persone che vanno a fare la spesa sono in fila indiana in attesa del proprio turno.

L' ingresso è contingentato come giusto che sia, per rispettare le regole del contenimento del virus. Stesso discorso vale per i discount. Il personale é provvisto in entrambi i casi di mascherina igienica e al banco delle verdure si possono trovare i guanti di plastica per evitare di toccare la merce senza protezione. Tutto finora senza incidenti di sorta.