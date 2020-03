Oreste Florenzano manager Asrem: presto riapriremo l' ospedale di Termoli

Le dichiarazioni del manager Florenzano sono arrivate ai tg di oggi e portano speranze nei cittadini.

" Il sistema regge - ha sostenuto- c'è apprensione per capire epidemiogicamente come evolve dopo rientro dal Nord. A breve ci sarà la riapertura del San Timoteo di Termoli che è in corso sanificazione". Sono

400 le persone che si sono autodichiarate al rientro dalle zone rosse dei giorni scorsi. Sempre 15 i casi