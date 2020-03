Coronavirus, l' assessore Cavaliere in videoconferenza con la ministra Bellanova per la salvaguardia del settore

Stasera voglio condividere questa foto e tutto ciò che esprime in questo particolare momento. Ovvero la forza e il coraggio dei ragazzi di non mollare e andare avanti nonostante tutto...

Il loro post trasmette in pieno la drammaticità della situazione e i timori per il presente e per il futuro, colgo quindi l'occasione per sottolineare la mia vicinanza e solidarietà a tutti gli addetti alle filiere agricole molisane: tenete duro, nessuno sarà lasciato solo!

È non lo dico solo a parole, perché abbiamo già interessato il ministro dell'Agricoltura (attraverso una videoconferenza), esortandola a intervenire subito e concretamente per la sopravvivenza delle filiere locali: da chi produce a chi trasforma, fino a chi distribuisce sui mercati.

Invito intanto tutti voi cittadini ad acquistare - nel pieno rispetto delle regole vigenti - esclusivamente i prodotti del territorio. È un nostro diritto e soprattutto un nostro dovere salvare il Molise