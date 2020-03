Coronavirus, a Campobasso chiuso l' ufficio postale di via Principe d Piemonte

Nel DPCM del Governo non era prevista la chiusura degli uffici postali. È uno dei servizi primari secondo il Governo Conte.

Però ogni ufficio ha la propria autonomia. Come quello di via Principe di Piemonte a Campobasso. Questa mattina chiuso al pubblico per un intervento di sanificazione. Un provvedimento giusto in visione del contenimento del contagio da Covid 19. Le bollette possono aspettare.