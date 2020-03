Coronavirus, salgono a 17 i casi in Molise: nessuno in provincia di Isernia

Salgono a 17 i contagi da Covid 19 in Molise. Confermato quindi il quarto caso a Montero di Bisaccia. Cinque sono le persone ricoverate con sintomi, 3 quelle in terapia intensiva. Nove i positivi che si stanno curando a casa.

Un dato positivo per la provincia di Isernia. Unica in Italia senza ancora contagi. Nessun morto al momento. L' 89enne di Sesto Campano rientra tra coloro che sono morti nel Lazio. Il numero dei tamponi effettuati in Molise è di 243.