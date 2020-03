Agnone, la morte di Edoardo De Simone commuove tutto il paese: Michele Delli Quadri racconta con commozione la storia fatta di note dei The Pab

Era il 1968, quattro ragazzi agnonesi che si riunivano in un locale chiamato Panonda, iniziarono a suonare con strumenti raccolti qua e la. I ragazzi erano quasi tutti quindicenni agnonesi, eccetto Michele Delli Quadri leggermente più grande

Fondarono un gruppo musicale, il cui nome era The Pab. Cominciò in sordina una lunga storia fatta di musica, amicizia, entusiasmo e successo, durata circa venti- anni. I primi anni '70 ad Agnone fu un fiorire di gruppi musicali. i giovani raccoglievano e coltivavano gli stimoli artistici innovativi provenienti da tutto il mondo

Al gruppo storico successivamente si unì un ragazzo siciliano che trascorreva le vacanze Agnone, Franco Coco, in qualità di estroso bassista. The Pab era composto da Michele delli Quadri canto e chitarra, Eduardo De Simone batteria, Lino Mastronardi chitarra, Pasqualino De Martino tastiere e successivamente Coco al basso. Erano molto apprezzati, ebbero un grande successo girando in lungo e in largo l'Italia, fino ad arrivare a vincere il primo premio nell'allora famoso e ambito Festival di Ariccia. Contemporaneamente alcuni di loro collaboravano alle trasmissioni radiofoniche di Radio Rama, e il batterista del gruppo Eduardo De Simone fondò Radio Agnone 1.

Con grande commozione oggi Michele Delli Quadri ci ha raccontato questa storia di giovani e creativi agnonesi ,memtre ne parlava il suo pensiero era per il suo amico Eduoardo De Simone che oggi è volato in cielo a raggiungere l'altro amico Franco Coco, il bassista del gruppo.