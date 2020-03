Coronavirus, il sindaco di Frosolone annuncia la linea dura: controllerò personalmente che rispettiate le regole

Potremmo chiamarlo l' Antonio De Caro dell'Altomolise. È il sindaco di Frosolone Felice Ianiro. Che promette linea dura per chi non rispetta il DPCM del Governo per il contrasto del Coronavirus.

" Avviso tutti i miei concittadini - si legge in una nota- che scenderò ogni giorno per le strade del paese ed effettueró personalmente i dovuti controlli.

Ad oggi, va invocato innanzi tutto il senso di responsabilità: prima di uscire bisogna chiedersi se quel che pensiamo di fare è strettamente indispensabile, o se facendolo si sta mettendo a rischio contagio se stessi o altre persone.

I bambin devono giocare e restare a casa, fate giochi da tavola, colorate, guardate un film con i Vostri figli, etc le passegggiate e le chiacchierate con gli amici le dobbiamo evitare.

Vi ricordo come da decreto bisogna uscire solo per esigenze paricolari:

- lavoro

- salute

- situazioni di necessità.

Sono vietati assembramenti.

Tutti e dico tutti, senza eccezione di nessuno siete obbligati a rispettare le regole.

Per chi non rispetta gli obblighi contenuti nel provvedimento sono previste le sanzioni ex art. 650 del codice penale, quindi fino a 3 mesi di arresto e fino a 206 euro di ammenda".