L'appello ai caseifici locali: rifornitevi di latte molisano! Cavaliere: "Così salviamo la filiera e il nostro territorio".

L'assessore all'Agricoltura invita alla solidarietà e invoca senso di appartenenza e di comunità

CAMPOBASSO. "In una fase delicata e difficile, credo sia doveroso - afferma in una nota Nicola Cavaliere - ora fare davvero rete e agire a tutela della regione. È in gioco la sopravvivenza stessa del nostro amato territorio, non solo quella economica. È in gioco il futuro di tante, troppe famiglie. Per questo dobbiamo essere uniti per salvaguardare il sistema Molise".

L'assessore regionale all'Agricoltura lancia pertanto un appello: "Questo è il momento della solidarietà, invito tutti i caseifici molisani a rivolgersi in primis e soprattutto ad allevatori e produttori locali e quindi a salvare la nostra eccellente filiera del latte. Ora il senso di appartenenza e di fratellanza va anteposto a qualsiasi altro tipo di ragionamento".

"Se restiamo uniti - conclude Cavaliere, - se ci diamo una mano, possiamo insieme immaginare il futuro con maggiore fiducia e ottimismo. Ma per vincere dobbiamo sentirci tutti parte di una piccola, grande squadra di nome Molise!"