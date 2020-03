Coronavirus, ad Agnone rischio contagio. Il monito del vicesindaco Amicarelli: " niente panico, è fisiologico che la Pronvincia di Isernia sia colpita dal virus"

Da questa mattina ad Agnone è arrivata la paura per il contagio da Coronavirus.

I casi sotto controllo sono quello di una signora a cui è stato fatto il tampone e del medico risultato positivo a Riccia, che potrebbe aver preso servizio ad Agnone.

Ne abbiamo parlato con il vicesindaco Edmondo Amicarelli.

Ed è venuto fuori che la signora che si è sentita male è stata ricoverata e si attende il tampone. Non ci invece certezze che il medico di Riccia risultato positivo lavori ad Agnone. In merito stanno facendo indagini Asrem.

" Non bisogna allarmare la gente- dichiara il vicesindaco Amicarelli- si tratta di una persona anziana che tra l' altro non è mai uscita. Diventa anche difficile capire chi glielo abbia trasmesso. Speriamo che sia negativa e si risolva il tutto. Il risultato del tampone dovrebbe essere noto nel primo pomeriggio".

Su quel medico si stanno invece facendo accertamenti e l'Asrem deve andare a ritroso per capire se è stato ad Agnone e se è stato a contatto con chi, con cosa e come per eventualmente decidere di mettere in quarantena qualcuno.

Riguardo alle cose non ufficiali il vicesindaco sostiene che vada rispettata la privacy delle persone e non si possano prendere iniziative prima dell'ufficializzazione, è tutto da riportare agli uffici della Asrem che devono decidere il da farsi.

"Non bisogna lasciarsi prendere dal panico- ha aggiunto Amicarelli- la provincia di Isernia non è immune dal contagio e prima o poi arriverà. Basta un commesso che viene a portare la roba e operatori sanitari che arrivano da altre zone del Molise".