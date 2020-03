Ospedale Caracciolo, approvata la delibera per l' assunzione di due medici a tempo indeterminato, disciplina medicina interna

Delibera:

"DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 10 del 11-03-2020 OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI E RELATIVA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA DA ASSEGNARE AL PLESSO OSPEDALIERO DI AGNONE.

Il Responsabile dell’Istruttoria Il Dirigente U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE GIUSEPPINA LIBERANOME LOREDANA PAOLOZZI IL DIRETTORE GENERALE AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui in oggetto. Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta; VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17; VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;

VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione della nuova A.S.Re.M.;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv. Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise - anche con funzioni di Commissario Liquidatore; Allegati alla deliberazione: n.0 Deliberazione del Direttore Generale n.10 del 11-03-2020 1/6 Deliberazione del Direttore Generale n.10 del 11-03-2020 2/6 Visto il provvedimento del Direttore Generale n.789 del 11/07/2019, con il quale si è provveduto ad indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n.2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna da assegnare al Plesso di Agnone -;

Visto il provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice del concorso di che trattasi adottato dal Direttore Generale n.1454 del 02/12/2019;

Visto altresì il provvedimento del Commissario Straordinario n.74 del 22/01/2020 di ammissione dei concorrenti al concorso; Visto il DPR n.483/97 e successive modificazione ed integrazioni; Data Lettura del Verbale n.1 del concorso in parola tenutosi in data 09/03/2020 redatto dalla Commissione Esaminatrice; Considerato che la Commissione ha provveduto, in ottemperanza all’art.17 del predetto DPR, al termine delle prove di esame, all’attribuzione del punteggio di merito ai candidati e a trasmettere tutti gli atti concorsuali; Riconosciuta la regolarità degli atti; Ritenuto, ai sensi dell’art.18 del più volte citato DPR, di dover approvare le graduatorie di merito del concorso di che trattasi;

PROPONE Approvare gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna da assegnare al P.O. di Agnone e le relative graduatorie di merito che vengono così riportate: - graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei, avendo presente il disposto dell’art.5 del D.P.R. 487/94, nonché quello della L.191/98, relativi alle preferenze di legge:

ORLACCHIO ARMANDO Punti 87,67 2.

D’AGOSTINO LUCIANO Punti 77,1 3.

GIACCO VERONICA Punti 75,1

Trasmettere copia delle predetta graduatoria al Bollettino Ufficiale della Regione Molise ai fini della pubblicazione. Il Direttore dell’UOC Gestione e Risorse Umane D.ssa Loredana Paolozzi * documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge "