Atessa, i sindacati chiedono controlli sull' ISRINGHAUSEN dopo il caso di Covid-19 nello stabilimento di San Salvo

RICHIESTA INTERVENTO verifica rispetto norme DPCM su Coronavirus nei luoghi di lavoro e relativamente agli spostamenti da e verso gli stessi

Le scriventi R.S.U./R.L.S. della ISRINGHAUSEN di Atessa, a seguito delle notizie che hanno appreso sulla situazione che vede la presenza di un caso di COVID-19 nello stabilimento ISRI di San Salvo, stabilimento nostro committente, e avendo saputo che tale situazione ha provocato la messa in quarantena di un intero reparto dello stabilimento di San Salvo, nel farVi presente che alcuni lavoratori quotidianamente hanno svolto l’attività anche nel nostro stabilimento, e non essendo in condizione di sapere quanti nostri lavoratori hanno avuto contatti con personale proveniente da San Salvo, e di conseguenza non avendo conoscenza di quanti potrebbero essere stati esposti al contagio, chiedono un Vs. intervento tenendo presente che nonostante sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede in questi casi l’uso della Cassa Integrazione con Causale “emergenza COVID19”, la nostra azienda non sta procedendo all’attivazione di tale strumento costringendoci a scioperare per la sicurezza dei lavoratori ed evitare il propagarsi del virus. Proprio questa situazione richiede un Vs. intervento immediato. Come RLS diamo la nostra disponibilità ad essere ascoltati. Restiamo in attesa di Vs. delucidazioni che garantiscano la salute dei lavoratori tutti, in entrambi gli stabilimenti in oggetto Certi di un Vs. sollecito riscontro, porgono distinti saluti. Atessa, 18 marzo 2020 RSU FIM FIOM UILM ISRINGHAUSEN R.L.S. ISRINGHAUSEN