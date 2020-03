Coronavirus, resta grave la 82enne di Monteroduni non deceduta: aumentano fisiologicamente i casi in Molise

Quello che è appena iniziato potrebbe essere uno dei giorni meno facili per il Molise. In attesa dei dati ufficiali, che come sempre saranno resi noti alle 18 con il bollettino del Ministero della salute, il numero dei tamponi positivi sale di ora in ora

Smentita la notizia della morte della 82enne di Monteroduni.La donna, madre di una dipendente comunale, resta grave al Cardarelli di Campobasso. Per questo tutti al Comune si sono messi in quarantena. L' ultimo contatto della lavoratrice con l' esterno risale all' 11 marzo.

A Campobasso sono invece 4 i casi registrati, come ieri sera ha dichiarato il sindaco Roberto Gravina. Si tratta di persone con parenti provenienti dal nord e che hanno rispettato le regole. In città permangono controlli su altre Trenta persone di cui 8 stanno per uscire senza problemi dal periodo di quarantena.

Sul medico di Filignano contagiato si è appreso che il suo è un caso legato al cluster di Termoli.

Questi i numeri del contagio

34 I CASI POSITIVI IN MOLISE

❌ 2 i pazienti bergamaschi

❌ 5 i sanitari risultati positivi nelle ultime ore.

❌ 4 i sanitari legati al cluster di Termoli

❌ soggetti positivi in trattamento : 5 in terapia intensiva, 9 nel reparto di malattie infettive, 18 in sorveglianza sanitaria domiciliare

❌Zone Rosse: Montenero di Bisaccia e Riccia