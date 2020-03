Si dimettono 7 consiglieri: ad Agnone cade il sindaco in piena emergenza Coronavirus

In piena emergenza Coronavirus il sindaco di Agnone non è più primo cittadino. Si sono dimessi questa mattina i 3 consiglieri di Nuovo Sogno Agnonese, l' avvocato Scarano di Identità e Futuro e le consigliere dell' ex maggioranza , gruppo misto Marcovecchio, Melloni e Cellilli maggioranza.

Ora per Agnone si apre la strada al Commissariamento in attesa del voto.

Seguono aggiornamenti per le motivazioni che hanno portato a una scelta unica nel suo genere in questo momento