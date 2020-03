Coronavirus, arriva la campagna donazioni del Rotary Club

LA CAMPAGNA – Il Distretto 2090 del Rotary International, che raggruppa le regioni di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma www.gofundme.com denominata “Diamo una mano alla speranza”. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di materiali sanitari (mascherine, camici, occhiali, guanti, ecc.) da destinare alle Aziende Sanitarie regionali del Distretto 2090.

IL COMMENTO – “In questo momento di grave difficoltà, causato dalla diffusione del virus covid-19, il Rotary International è in prima linea per essere utile nei confronti dei più fragili e degli operatori ed operatrici che tanto si stanno spendendo da giorni per tutti noi. Il potere più grande del Rotary è il servizio ed è per questo motivo che anche oggi, nonostante le difficoltà, siamo in prima linea per combattere questa terribile malattia. Riteniamo che avere una buona assistenza sanitaria sia un diritto di tutti”. Così Basilio Luigi Ciucci, Governatore del Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) del Rotary International commenta la raccolta fondi “Diamo una mano alla speranza”.

COME DONARE – È possibile donare qualsiasi cifra, in forma libera o anonima, cliccando questo link https://bit.ly/2xJVArw accedendo direttamente alla pagina dedicata alla raccolta fondi “Diamo una mano alla speranza”. È uno strumento pratico e utile dove ognuno può contribuire anche con piccole donazioni per raggiungere la cifra di €30.000 (trentamila) da destinare alla Aziende Sanitarie Locali delle regioni del Distretto 2090 del Rotary International. Inoltre, è stato attivato un conto corrente dedicato al seguente IBAN IT40 Q 050 33038 000 000 10344 507 (Rotary Distretto 2090) su cui è possibile donare tramite bonifico bancario.